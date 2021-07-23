Катунь24: В Алтайском медвузе прокомментировали информацию об обязательной вакцинации студентов

Напомним, студенты Алтайского государственного университета в беседе с журналистами katun24.ru рассказали, что в их учебные группы поступила информация о недопуске в общежитие, а также в учебные корпуса университета без наличия прививки от COVID-19. Также информация об этом появилась в ряде краевых СМИ. За комментарием мы обратились в пресс-службу вуза.

Фото: АГМУ

Как нам сообщили в вузе, протокола заседания штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ, на который в средствах массовой информации идёт ссылка, не существует. На заседании штаба решался вопрос об организации вакцинации сотрудников и студентов АГМУ. В результате было принято решение провести вакцинацию:

вторым компонентом:

22 июля 2021 с 13 до 14 часов на базе КДЦ АГМУ по адресу: ул. Кирова, 60 будет проводиться вакцинация против COVID-19 вторым компонентом вакцины «Спутник V» для сотрудников и обучающихся АГМУ, получивших прививку первым компонентом 1 июля 2021.

первым компонентом:

22 июля 2021 с 12 до 13 часов на базе КДЦ АГМУ по адресу: ул. Кирова, 60 будет проводиться вакцинация против COVID-19 первым компонентом вакцины «Спутник V» для сотрудников и обучающихся АГМУ.

В пресс-службе медицинского университета нам пояснили, что в вузе действительно активно продолжается прививочная кампания по вакцинации студентов и сотрудников против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это связано со спецификой учебного процесса, так как начиная с первого курса студенты контактируют с пациентами, а многие преподаватели вуза работают в медицинских организациях Алтайского края. Следовательно, и студенты, и сотрудники являются группой повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Руководство вуза ставит задачу максимально обезопасить и защитить всех своих сотрудников и обучающихся», — отметили в вузе.

Катунь24