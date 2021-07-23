Катунь24: В Германии на кукурузном поле создали «прививочный» лабиринт. Видео

Необычный аттракцион открыли в Мюнстерленде.

Фото: Ruptly.tv Embedded video for В Германии на кукурузном поле создали «прививочный» лабиринт. Видео

Фермер создал на кукурузном поле лабиринт, похожий на человека, получившего вакцину от COVID-19.

На поле среди кукурузы расположены дорожки в виде человека со шприцем в руке, пробирками и микроскопом. В лабиринте есть скрытые игры, в которые могут поиграть посетители. Лабиринт будет открыт для туристов до конца октября.

Отметим, с 2009 года на этой ферме появляются новые лабиринты по актуальным темам. В 2019 году фермер Бенедикт Лунеманн косил на поле очертания экоактивистки Гретты Тунберг, а в прошлом году в центре внимания была Европа.

«В прошлом году мы не хотели использовать коронавирус в качестве темы, хотя это была главная тема прошлого года. Но она была слишком негативная, погибло очень много людей, что было грустно для нас. И этот год у нас связан с вакциной. Появилась надежда, что все в мире станет спокойнее», — поделился фермер Бенедикт Лунеманн.

Катунь24