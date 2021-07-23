Катунь24: В Новосибирске массово эвакуируют детей из детских садов

Сегодня, 22 июля 2021 года, рано утром в детские сады Новосибирска стали массово поступать сообщения о заложенных бомбах. Правоохранители устанавливают авторов сообщений.

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Сейчас здания проверяют спецслужбы. Специалисты уже обследовали более половины объектов, в которые поступали сообщения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области призвали горожан сохранять спокойствие, а также отметили, что ситуация находится под их контролем.

Сколько дошкольных учреждений получили сообщения о минировании, не уточняется.

Катунь24