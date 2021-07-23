Катунь24: В Алтайском крае можно будет получить IT-профессию за счет поддержки государства

В 2021 году в рамках проекта «Цифровые профессии» более 25 тысяч россиян освоят цифровые компетенции.

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По данным Минцифры Алтайского края, IT-образование могут получить граждане России старше 16 лет, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Обучение будет проходить дистанционно и будет доступно всем жителям всех регионов страны. Государство будет компенсировать половину стоимости обучения.

В настоящий момент на сайте проекта открыта онлайн-запись на проекты. Обучение стартует уже в августе.

Студенты научатся программированию, получат знания в области веб-аналитики, разработки мобильных приложений и IT-продуктов и др. Для обучающихся открыты следующие направления: «Разработка мобильных приложений», «Java-разработчик», «Промышленная разработка приложений на JavaScript», «Бизнес аналитик в ИТ», «Product manager мобильного приложения», «Тестирование ПО на Java и Python», «1С-разработчик», «Веб-аналитика», «Linux и инструменты DevOps» и другие программы по востребованным в ИТ-профессиям.

Запись открыта на обучение по программам GeekBrains, Нетологии, Корпоративного университета Сбербанка, ИТМО, Университета Иннополис, Алтайского государственного университета, Санкт-Петербургского Политехнического университета, Финансового университета при Правительстве РФ и еще более 20 образовательных организаций.

Приступить к обучению можно после выбора программы и оплаты 50 % стоимости курса по договору.

«Алтайский край участвует в образовательном проекте второй год подряд. Необходимо отметить активную вовлеченность населения региона в получении дополнительного профессионального образования по направлениям цифровой экономики. Так, в 2020 году участниками проекта стали около 1,5 тыс. жителей Алтайского края, успешно прошедших обучение. В текущем году с начала старта приема заявок уже зарегистрировано около 200 жителей региона. Стоит отметить, что в целях обеспечения высокого уровня подготовки специалистов в ИТ-сфере в текущем году организаторами проекта предъявлены еще более строгие требования к отбору образовательных организаций и программам обучения. В число сильнейших вузов, реализующих программы для участников проекта «Цифровые профессии», вошел Алтайский государственный университет», — подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Дмитрий Чегров.

Катунь24