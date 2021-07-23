Катунь24: В первом полугодии 2021 года в Алтайском крае построили более 5 тысяч квартир

Это на 45,3 % превышает показатель за 1 полугодие 2020 года.

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С начала 2021 года в Алтайском крае построили 5580 новых квартир площадью 397 тысяч квадратных метров.

«Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 185,0 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 46,6 % от общего ввода по краю и на 46,3 % больше уровня соответствующего периода прошлого года», — сообщают в Минстрое Алтайского края.

Большие темпы развития наблюдаются в Курьинском (в 7,7 р.), Баевском (в 3,4 р.), Хабарском (в 2,3 р.), Косихинском (в 2,0 р.) районах, а также в городах Новоалтайске (в 2,5 р.), Рубцовске (в 2,4 р.) и Бийске (в 2,0 р.).

Катунь24