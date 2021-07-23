Катунь24: В «Алтайском бройлере» рассказали, когда завершится утилизация продукции, пострадавшей при пожаре

Полностью разбор завалов на предприятии завершат в начале августа 2021 года, сообщили katun24.ru в пресс-службе Группы «Черкизово».

Фото: «Бийское телевидение»

Напомним, 3 июля 2021 года на предприятии «Алтайский бройлер» случился крупный пожар. Жители Бийска вторую неделю жалуются на смрадный запах, стоящий над городом.

Работы по утилизации продукции начали 13 июля 2021 года. Большая её часть уже вывезена и утилизирована на специальном перегоне. Полностью завершить вывоз тушек на предприятии планируют 25 июля 2021 года.

«Мы вывозим и кремируем продукцию до зольного остатка на специальном полигоне в строгом соответствии с законодательством. Владеющая «Алтайским бройлером» Группа «Черкизово» намерена приступить к скорейшему восстановлению предприятия и делает все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ЧП и возобновить производство. Компания находится в постоянном взаимодействии с местными и муниципальными органами власти, Россельхознадзором и Роспотребнадзором», – отметил руководитель филиала «Алтайский бройлер» Румиль Зинюров.

Помимо утилизации продукции, на предприятии продолжают разбирать завалы остальных пострадавших объектов. Сейчас эти помещения – склад готовой продукции, склад тары, отделение по приемке птицы – демонтированы на 70-80 %.

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