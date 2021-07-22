Катунь24: В барнаульском медцентре за три года появилось 70 новых врачей

Среди них педиатры, эндокринологи и реаниматологи.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В барнаульском медцентре за три года появилось 70 новых врачей

Кирилл Егоров, студент 4 курса педиатрического факультета медицинского университета пришел на практику в центр во второй раз. Сейчас будущий врач работает в отделении реабилитации медбратом по массажу. Место для стажировки выбрал не случайное — привлекло современное оборудование и система наставничества.

Кирилл работает под руководством врача лечебной физкультуры Олега Скобина. За его плечами больше 30 лет работы в медицине. Отмечает, в работе со студентам главное – передать опыт.

Такая система позволяет удержать начинающих специалистов в центре. Только за последние три года он пополнился 23 молодыми врачами.

Работу с кадрами проводится по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами». Всего в центре охраны материнства и детва трудится больше двух сот специалистов, а ежегодно на стажировку приходит около 100 молодых врачей.

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