Катунь24: В барнаульском медцентре за три года появилось 70 новых врачей
Среди них педиатры, эндокринологи и реаниматологи.
Фото: Катунь 24
Кирилл Егоров, студент 4 курса педиатрического факультета медицинского университета пришел на практику в центр во второй раз. Сейчас будущий врач работает в отделении реабилитации медбратом по массажу. Место для стажировки выбрал не случайное — привлекло современное оборудование и система наставничества.
Кирилл работает под руководством врача лечебной физкультуры Олега Скобина. За его плечами больше 30 лет работы в медицине. Отмечает, в работе со студентам главное – передать опыт.
Такая система позволяет удержать начинающих специалистов в центре. Только за последние три года он пополнился 23 молодыми врачами.
Работу с кадрами проводится по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами». Всего в центре охраны материнства и детва трудится больше двух сот специалистов, а ежегодно на стажировку приходит около 100 молодых врачей.