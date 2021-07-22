Катунь24: В Алтайском крае в три раза увеличилось количество преступлений в интернете. Как действуют кибермошенники?

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Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае в три раза увеличилось количество преступлений в интернете. Как действуют кибермошенники?

Анна Шевченко захотела купить новый плащ. Нашла необходимую модель на Instagram-странице одной девушки, ещё и вдвое дешевле, чем на других платформах. Низкая стоимость не вызвала серьёзных подозрений, и она оформила заказ.

«Я ей написала, она мне сразу ответила. Девушка не сразу попросила всю стоимость оплатить, а только за доставку. А потом половину стоимости от этого тренча, а оставшуюся часть по приходе товара», — рассказала Анна Шевченко, жертва кибермошенников.

Но товар так и не приходил. Мошенница придумывала различные причины: то его потеряла служба доставки, то какие-то проблемы с курьером. Переписка длилась 5 месяцев. А в какой-то момент девушка наконец-то дала надежду, что товар придёт со дня на день. И уговорила Анну перевести вторую часть платежа.

«Девочка тоже на протяжении всего этого времени мне отвечала, вела со мной диалог, а когда у нас с ней уже пошли перепалки некорректные, она просто меня заблокировала и удалила свой аккаунт», — делится Анна Шевченко.

Анна отдала в руки мошенницы 6500 рублей. К счастью, злоумышленницу удалось найти. Она обманула более тысячи человек. Теперь им обещают вернуть потраченные суммы.

За два года в регионе количество киберпреступлений увеличилось в 3 раза, отметили в краевой прокуратуре. И рекомендовали внимательнее распоряжаться своими финансами в интернете.

Катунь24