Катунь24: В Алтайском крае предлагают широкий выбор программ реабилитации для переболевших COVID-19

Специалисты утверждают, что предлагаемые комплексы помогут пациентам в борьбе с возникшими осложнениями.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае предлагают широкий выбор программ реабилитации для переболевших COVID-19

Программы послековидной реабилитации предлагают жителям Алтайского края больше 20 оздоровительных организаций. Среди них санатории «Рассветы над Бией», «Сосновый бор», сеть «Курорт Белокуриха». Так, в парк-отеле «Ая» в мае установили новый аппарат «Хилайт», который способствует выработке в организме так называемого гормона счастья – серотонина.

В числе первых, кто начал проходить лечение на новом аппарате, — Наталья Горинова. Коронавирусом она переболела в январе. После чего трудно было дышать. На сегодняшний день Наталья начала вторую неделю процедур.

«До этого мне все казалось, что перехватывает дыхание, вдруг я не проснусь. Такие панические атаки были. Теперь я стала хорошо спать, стала улыбаться, появился позитив», — рассказала Наталья Горинова.

Лампу аппарата направляют на проблемные зоны: на лицо и на грудную клетку. На каждую зону по 15 минут. Всего пациентам достаточно двух-трех процедур, для того чтобы заметить улучшение в дыхании. Кстати, в Алтайском крае такой аппарат всего один.

После комплекса процедур на аппарате «Хилайт» можно искупаться в соляном бассейне, где 70 % морской воды, и посетить сауну с розовой гималайской солью, где собрано более 80 полезных микроэлементов. Все это оказывает полезное влияние на органы дыхания.

Также медицинскую реабилитацию можно пройти в дневном стационаре в барнаульском центре «Территория здоровья». Здесь предлагают групповые занятия дыхательной гимнастикой, вибрационный массаж грудной клетки, соляные пещеры и другие процедуры.

Кроме того, переболевшие могут самостоятельно выполнять дыхательную гимнастику. Например, на сайте стопкоронавирус.рф в разделе «временные методические рекомендации» в открытом доступе содержится набор упражнений, который необходимо выполнять на разных этапах болезни. Всего на сегодняшний день Алтайский край находится на 10 месте в рейтинге регионов, которые занимаются разработкой и внедрением программ по реабилитации пациентов после COVID-19.

Катунь24