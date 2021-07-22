Катунь24: В Алейске местный житель ударил полицейского

19-летнему парню грозит до 9 лет лишения свободы.



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Как сообщили в СК РФ по Алтайскому краю, в апреле 2021 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с пьяным водителем. Во время оформления протокола к полицейскому подошел мужчина. Он, высказывая свое недовольство, нанес удар кулаком по лицу полицейского.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Катунь24