ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алейске местный житель ударил полицейского

Горняк22
11 часов Ago

19-летнему парню грозит до 9 лет лишения свободы.
 

Фото: pexels.com

Как сообщили в СК РФ по Алтайскому краю, в апреле 2021 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с пьяным водителем. Во время оформления протокола к полицейскому подошел мужчина. Он, высказывая свое недовольство, нанес удар кулаком по лицу полицейского.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Катунь24

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