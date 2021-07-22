Катунь24: В Ростехнадзоре назвали причины обрушения трубы Барнаульской ТЭЦ-2

Напомним, 11 апреля 2021 года в 20:19 на ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. Объект принадлежит компании СГК.

Фото: Катунь 24

Барнаульскую ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году. За последние 5 лет в ремонт всего оборудования, в том числе и трубы, на ТЭЦ-2 вложили больше 2 млрд рублей. В 2020 году компании выдали заключение, что трубы могут проработать еще минимум 17 лет.

В СУ СК РФ по Алтайскому краю предварительной причиной обрушения трубы назвали ненадлежащее техсостояние. В ведомстве уточнили, что после проверки в 2020 году руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность её дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Однако, несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли.

В Сибирском управлении Ростехнадзора завершили расследование. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, в числе причин обрушения трубы Барнаульской ТЭЦ-2 называют:

недостатки проектных решений, низкое качество строительства, влияющее на несущую способность, надежность и долговечность дымовой трубы; нарушение температурно-влажностного режима эксплуатации дымовой трубы;

эксплуатация дымовой трубы с дефектами ограниченно работоспособного и аварийного характера; не проведена экспертиза промышленной безопасности сооружения на опасном производственном объекте, предназначенном для осуществления технологических процессов при эксплуатации дымовой трубы № 2 и газоходов;

отсутствие контроля (мониторинга) технического состояния, проведение необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций дымовой трубы;

низкое качество ремонтных работ дымовой трубы.

«Комиссией предложены мероприятия по устранению причин аварии и недопущению нарушений, исполнение которых взято на контроль управлением. По факту выявленных нарушений требований промышленной безопасности, повлекших аварию на ОПО, должностные лица АО «Барнаульская генерация» будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Согласно статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», нарушителям грозит административный штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года. Штраф для юридически лиц по этой же статье составит от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Катунь24