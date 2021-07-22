Катунь24: В Барнауле заасфальтировали 34 двора

Всего в 2021 году по заявкам горожан планируется благоустроить 65 дворов на 148,6 млн рублей, уточняют в пресс-службе городской администрации.

Фото: barnaul.org

Заместитель главы барнаульской администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский совместно с депутатом Государственной Думы Даниилом Бессарабовым и депутатом Барнаульской городской Думы Вячеславом Перерядовым побывали на месте ремонта дворовых территорий по проспекту Социалистическому, 76а, 76б. Работы по указанному адресу проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Почти 84 % составляют средства федерального бюджета, 0,8 % и 15,3 % — краевого и городского бюджетов соответственно; 8,2 млн рублей – софинансирование жителей.

«Еще пять лет назад, встречаясь с жителями, слышали претензии в адрес властей, кто будет заниматься благоустройством дворов, асфальтировать проезды, обустраивать детские площадки. С целью ответов на эти вопросы на федеральном уровне была инициирована программа формирования комфортной городской среды. И последнее время город Барнаул, Алтайский край являются активными участниками федерального проекта. Ежегодно благоустраиваются десятки дворовых территорий. По ходу работ возникают зачастую справедливые замечания, устранять их надо исходя из пожеланий жителей», – отметил депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов.

Во дворах домов по проспекту Социалистическому, 76а, 76б уже выполнены подготовительные работы. После установки бордюров подрядчик приступит к асфальтированию, на которое отводит 2-3 дня. Кроме этого, во дворах проведут освещение, установят урны и скамейки.

На 36 дворовых территориях при финансовом участии жителей дополнительно планируется оборудовать детские и спортивные площадки, создать 27 автомобильных парковок, четыре контейнерные площадки, двух систем водоотведения. Сейчас будущие площадки асфальтируют, также ожидают поставку оборудования для детских игровых площадок. По контракту работы должны завершить 30 ноября 2021 года.

Сергей Пашковский напомнил, что 1 мая завершился прием заявок по участию в проекте в следующем году. Всего от жителей, управляющих компаний и районных администраций поступило 53 заявки, их рассмотрят до конца июля 2021 года.

«Депутатский корпус активно интегрирован в процесс: взаимодействуем с жителями на этапе проектирования, городской, районными администрациями, подрядными организациями — на протяжении всей реализации проекта. Двор, в котором находимся, хороший пример синхронизации работ: сейчас здесь одновременно выполняется обустройство двух смежных дворовых территорий и реализуется один из инфраструктурных проектов — ремонт инженерных коммуникаций. Делается это для того, чтобы снизить риск нарушения целостности вновь заасфальтированного дорожного покрытия. Такой подход необходимо применять в городе повсеместно при выполнении программ благоустройства и ремонта», – подчеркнул Вячеслав Перерядов.

Катунь24