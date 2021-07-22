ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле изменят маршрут движения троллейбуса № 7

Горняк22
11 часов Ago

Это связано с ремонтными работами на трамвайных путях на пересечении улиц Попова и Взлетной, сообщили в городской администрации. 

Фото: pixabay.com

«Семерка» будет ездить с 9 до 13 часов 22 июля 2021 года по следующему маршруту:

конечная станция «Стадион» – ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – ул. Юрина – ул. Матросова – проспект Ленина – конечная станция «площадь Баварина», обратно в том же направлении.

После 13 часов первоначальный маршрут будет восстановлен. 

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

Горняк22
11 часов Ago
ДК "Моторостроителей" Фото: Виталий Барабаш В апреле Антон Переверзев уже купил в Барнауле бывший магазин "28 апельсинов" и развлекательный центр. А в мае претендовал на особняк "Русский чай" Барнаульский...

Читать по теме:

ВТОПЕ: