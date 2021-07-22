Катунь24: В Барнауле изменят маршрут движения троллейбуса № 7

Это связано с ремонтными работами на трамвайных путях на пересечении улиц Попова и Взлетной, сообщили в городской администрации.

Фото: pixabay.com

«Семерка» будет ездить с 9 до 13 часов 22 июля 2021 года по следующему маршруту:

конечная станция «Стадион» – ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – ул. Юрина – ул. Матросова – проспект Ленина – конечная станция «площадь Баварина», обратно в том же направлении.

После 13 часов первоначальный маршрут будет восстановлен.

Катунь24