ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В барнаульском садоводстве «Дружба» произошло возгорание

Горняк22
11 часов Ago

Об этом сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».
 

Фото: "Инцидент Барнаул"

«Черный столб дыма видно за сотни метров от места происшествия», — сообщают очевидцы.

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Дополнение. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, площадь возгорания составила около 120 квадратных метров. Пожарным удалось устранить угрозу распространения огня на соседние строения.

Пострадавших и погибших нет. От огня пострадали две бани и надворные постройки на соседних участках.

Катунь24

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