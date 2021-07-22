Катунь24: В барнаульском садоводстве «Дружба» произошло возгорание

Об этом сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул».



Фото: "Инцидент Барнаул"

«Черный столб дыма видно за сотни метров от места происшествия», — сообщают очевидцы.

Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Дополнение. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, площадь возгорания составила около 120 квадратных метров. Пожарным удалось устранить угрозу распространения огня на соседние строения.

Пострадавших и погибших нет. От огня пострадали две бани и надворные постройки на соседних участках.

Катунь24