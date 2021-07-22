ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Белокурихе свернули открывшийся в жилом доме изолятор для больных коронавирусом

Горняк22
11 часов Ago

Напомним, 16 июля 2021 года в соцсетях появились сообщения от местных жителей с жалобами на обсерватор для ковид-больных в жилом доме.

Фото: pixabay.com

По информации очевидцев, больные с предположительным положительным тестом на коронавирус не соблюдали самоизоляцию и передвигались без масок.

«В администрации города оперативно проверили информацию и приняли меры к устранению нарушений правил самоизоляции и карантинных мер, применяемых при подтверждении коронавирусной инфекции у граждан. Названная в сообщениях квартира была освобождена от носителей инфекции. В подъезде проведена санитарная обработка», – прокомментировали в сообщении на сайте городской администрации.

В мэрии Белокурихи также отметили, что для принятия оперативных мер граждане могут обращаться в интернет-приемную или официальные аккаунты в социальных сетях.

Катунь24

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