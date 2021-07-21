Катунь24: В Алтайском аграрном университете создали хвойную муку, которая спасёт пчёл от клеща

Этот продукт можно использовать как кормовую добавку для сельскохозяйственных животных и птиц, а также для борьбы с вредящим пчёлам клещом, уточнили на официальном сайте Барнаула.

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Учёные Алтайского аграрного университета сообщают, что хвойная мука попадает в присоски предлапок клеща Варроа, который наносит вред пчеловодству, заражая насекомых. После обработки пчел такой мукой клещ не может удерживаться на тельце пчел и падает. По данным экспериментов, проведенных исследователями Алтайского ГАУ, при применении хвойной муки осыпается до 85,1 % клеща Варроа.

На основе проведенных исследований кандидат биологических наук, доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ Сергей Кузовлев подготовил научно-методические рекомендации по использованию экструдированной хвойной муки для лечения варроатоза. Ученый отмечает, что предложенный метод позволяет сохранить здоровье медоносных пчел и производить экологически безопасные продукты пчеловодства.

Полученную технологию образования хвойно-витаминной кормовой добавки учёные АГАУ уже запатентовали. В 2020 году проект получил финансовую поддержку правительства Алтайского края.

Катунь24