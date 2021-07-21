Катунь24: В Алтайском крае мужчина убил зятя ножом для разделки мяса

40-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

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По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, в Усть-Калманском районе по соседству с обвиняемым проживали его дочь с зятем. На протяжении долгого времени между тестем и зятем были ссоры. Поводом стало то, что молодой человек ругал семью своей жены за злоупотребление алкоголем. 16 апреля 2021 года мужчины вновь поругались, после чего тесть взял нож для разделки мяса и ударил зятя. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Катунь24