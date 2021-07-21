Катунь24: Виктор Томенко провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае

Участники обсудили, как обеспечить безопасность людей во время подготовки и проведения единого дня голосования. Заседание прошло сегодня, 20 июля 2021 года.

Фото: Пресс-служба губернатора Алтайского края

Какие меры принимаются на сегодняшний день, губернатору Виктору Томенко доложили председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю Владимир Денисов и начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

В этом году на территории края пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, Алтайского краевого Законодательного Собрания, а также местные референдумы и выборы в органы местного самоуправления. Определены три дня основного голосования: 17, 18 и 19 сентября. Стоит задача обеспечить безопасность не только непосредственно в дни голосования, но и на стадии подготовки. Ирина Акимова отметила, что сейчас совместно с профильными ведомствами прорабатываются вопросы обеспечения безопасности избирательных участков, членов избирательных комиссий, наблюдателей и самих участников голосования. Кроме этого, определили, что на большинстве избирательных участков будет вестись круглосуточная видеофиксация.

«Онлайн-трансляция видеоизображения в интернет будет производиться на самых больших избирательных участках, где зарегистрированы более 75 процентов избирателей региона. Остальные УИК будут оборудованы видеорегистраторами», – сообщила Ирина Акимова.

Андрей Подолян отметил, что совместно с сотрудниками территориальных подразделений Управления Росгвардии и ГУ МЧС России по Алтайскому краю представители местных администраций и избирательных комиссий проверят техническую укреплённость и антитеррористическую защищенность избирательных участков. После их возьмут под круглосуточную охрану. Для этого привлекут народных дружинников, курсантов БЮИ, представителей ЧОПов и казачества. Кроме того, практически все участки в Барнауле, частично в Бийске и Рубцовске будут обеспечены охраной, на остальных территориях будут использоваться металлодетекторы ручного типа. Сейчас прорабатывается вопрос образования во всех городах и районах резервных избирательных участков на случай ЧС.

Спецификой кампании 2021 года, по словам Ирины Акимовой, станут мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Виктор Томенко поручил продолжить работу в формате межведомственного взаимодействия по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Алтайском крае. Он также напомнил, что эти меры принимаются в соответствии с поручением Совета Безопасности РФ.

Катунь24