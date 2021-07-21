Катунь24: В Следственном комитете прокомментировали информацию о предполагаемых мотивах убийцы полицейского в Алтайском крае

Ранее издание Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что задержанный хотел отомстить полицейскому за превышение им полномочий при допросе.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Следственном комитете Алтайского края прокомментировали, что опубликованная информация не соответствует действительности: на данный момент задержанный не даёт признательных показаний и не общается ни с кем, кроме следователя.

«Официально сообщаем, что информация, опубликованная информационным агентством Life и перепечатанная другими СМИ, не соответствует действительности. До настоящего времени подозреваемый не дает признательных показаний, содержится под стражей и не общается ни с кем, кроме следователя. Поэтому изложенная якобы им точка зрения журналистам Life – это фейковая информация, направленная на введение в заблуждение граждан, а также дискредитирующая личность погибшего сотрудника полиции», – сообщила «Инцидент Барнаул» старший помощник руководителя регионального Следкома Людмила Рязанцева.

Катунь24