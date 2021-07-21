Катунь24: В Алтайском крае появилась трасса для любительского альпинизма

Её проложили на горе Зеленый дракон в трёх километрах от базы «Империя детского туризма».

Фото: Скриншот видео instagram.com/visitaltai.info

Такой маршрут, проложенный в скалистых горах и оборудованный металлическими страховочными конструкциями, называется виа феррата – в переводе с итальянского «железная тропа». Для прохождения этой трассы не нужна специальная спортивная подготовка, поднимаются по ней с помощью страховки, уточняют в аккаунте туристического портала Алтайского края в Instagram.

Детский маршрут проложили на 800 метров, взрослый – на 1100. Группы будут сопровождать гиды-инструкторы, также туристам предоставят необходимое снаряжение.

Катунь24