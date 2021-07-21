Катунь24: В Алтайском крае молодые парни с ножом напали на подростков

Обвинение предъявлено двум барнаульцам 19 и 20 лет.



Фото: СК России по Алтайскому краю

По данным СУ СК России по Алтайскому краю, 15 июля 2021 года возле одного из барнаульских торговых центров обвиняемые напали с ножом на четверых 15-летних подростков. Они похитили 5800 рублей.

На данный момент преступники заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Катунь24