Катунь24: Виртуальную кинокарту создали в Алтайском крае

На ней представлено более 100 персоналий, жителей или уроженцев региона, связанных с киноиндустрией.

Фото: Управление по печати и массовым коммуникациям Алтайского края

На виртуальном ресурсе можно найти информацию о режиссерах, операторах, сценаристах, актёрах и других деятелях кино. Населенные пункты, связанные с ними, отмечены маркерами, кликнув на которые можно открыть информационные карточки. Также для поиска доступен алфавитный список и тематические фильтры. Кроме того, в нижней части карты размещён таймлайн – временная лента, по которой можно посмотреть кинофильмы, снятые на Алтае, в соответствии в той последовательностью, в какой они создавались. Информационные карточки снабжены короткими видеофрагментами из них. В дальнейшем эту базу планируют дополнять.

В электронной версии карты можно получить краткую биографическую справку. Полностью рассмотреть ее и воспользоваться всеми доступными функциями можно с помощью сенсорной панели, установленной в кинозале ГМИЛИКА, сообщает региональное Управление по печати и массовым коммуникациям.

Кинокарта создана в рамках проекта «Современный музей руками современных детей», который был реализован редакцией «САМИ» с использованием средств гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Главной целью проекта было создать ресурс, который бы совмещал в себе научно достоверную базу данных и увлекательный аттракцион, который был бы привлекателен как для серьезных исследователей, так и для школьников и студентов. Активное участие в её составлении принимали школьники, увлекающиеся медиатворчеством.

Катунь24