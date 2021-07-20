Катунь24: В Барнауле перекроют дорогу на улице 42 Краснознаменной Бригады
Движение для автотранспорта будет закрыто с 26 июля по 26 августа 2021 года.
Фото: pixabay.com
По данным администрации Барнаула, улицу перекроют по всей ширине проезжей части. Движение будет ограничено в связи со строительством канализационной сети на следующих участках:
- в районе здания № 103 на улице 42 Краснознаменной Бригады;
- в районе здания № 96 на улице 42 Краснознаменной Бригады;
- в районе пересечения с проездом Кооперативным 1;
- в районе пересечения с проездом Кооперативным 2;
- в районе пересечения с проездом Кооперативным 3;
- в районе пересечения с проездом Кооперативным 4.