ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле перекроют дорогу на улице 42 Краснознаменной Бригады

Горняк22
11 часов Ago

Движение для автотранспорта будет закрыто с 26 июля по 26 августа 2021 года.

Фото: pixabay.com

По данным администрации Барнаула, улицу перекроют по всей ширине проезжей части. Движение будет ограничено в связи со строительством канализационной сети на следующих участках:

  • в районе здания № 103 на улице 42 Краснознаменной Бригады;
  • в районе здания № 96 на улице 42 Краснознаменной Бригады;
  • в районе пересечения с проездом Кооперативным 1;
  • в районе пересечения с проездом Кооперативным 2;
  • в районе пересечения с проездом Кооперативным 3;
  • в районе пересечения с проездом Кооперативным 4.

Катунь24

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