Катунь24: В Барнауле порассуждали о перспективах развития речного вокзала

Территория вокруг барнаульского речного вокзала давно стала настоящей визитной карточкой краевой столицы. Однако в скором времени здание речного вокзала собираются сносить. Об истории этого места и о том, как оно будет развиваться, порассуждал Валерий Шутов в своей публикации.

Фото: Катунь 24

Было отмечено, что здание речного вокзала никогда Барнаулу не принадлежало. С момента постройки оно было собственностью «Западно-Сибирского речного пароходства», чья штаб-квартира находится в Новосибирской области.

16 сентября 1992 года Распоряжением Госкомимущества РФ № 444-р, а затем, в 1993 году решением Западно-Сибирского Речного пароходства, «Барнаульский Речпорт» был акционирован, с условием передачи 25,5% в федеральную собственность (поскольку объект входил в перечень «стратегических предприятий»). То есть, уже с 1993 года три четверти предприятия уже были в частных руках.

В 2007 году уже само ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство» Указом Президента РФ было исключено из перечня стратегических. Тем самым обязательство о государственном участии в доле собственности речного вокзала само собой отпало.

В 2013 году собственник земельного участка продал его вместе со зданием речного вокзала строительной кампании ГК «Сибирия». Уже новый собственник уступил свои права кемеровским предпринимателям, группе компаний «Талтэк». В декабре 2020 года землю с постройками приобрёл владелец группы «Селф» Нодар Шония.

«Вот и выходит, что претензии самозванных «общественников» и к мэрии Барнаула, и тем более к губернатору, с тем, что те «не хотят повлиять» на ситуацию с переформатированием архитектуры на площади Баварина, не имеют под собой почвы. Той, что из федеральной собственности обернулась в частную. Как произошло подобное во всех территориях страны, в 1991 году сменившей общественно-экономический строй. И надо порадоваться, что к настоящему времени, наконец, у территории «Речного вокзала», и стоящего на ней изветшавшего за пол-столетия бетонного здания, появился один настоящий владелец, причём «местный» — Нодар Шония известен горожанам десятками построенных в Барнауле сооружений, жилых и социальных», — считает Валерий Шутов.

Катунь24