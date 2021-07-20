Катунь24: В магазине под Новосибирском установили причину мистических срабатываний сигнализации

Несколько ночей в Искитиме в одном из магазинов срабатывала сигнализация, но никаких следов проникновения не было обнаружено.

Фото: агентство безопасности «Гвардия»

На место выезжали сотрудники охраны, однажды даже сработала ловушка, распыляющая слезоточивое вещество. При этом главный инженер был уверен, что технические средства охраны исправны.

И он оказался прав: изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники агентства безопасности «Гвардия», занимающиеся охраной магазина, установили, что проникновение всё же происходило. Виновником срабатывания сигнализации оказался завсегдатай соседней кальянной кот Чешир.

«В бесконечной череде кадров было обнаружено, как ночью в торговый зал зашёл серенький пушистый котик. Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно, от звука активировавшейся химловушки, но всё же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь», — рассказали в охранном предприятии.

В настоящее время в магазине решают, как предотвратить несанкционированный доступ для Чешира в дальнейшем.

Катунь24