ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле начали подготовку ко второму этапу геологических изысканий на территории речного вокзала

Горняк22
11 часов Ago

Новые образцы грунта специалисты будут забирать вдоль причальной набережной в зоне берегоукрепления, там, где расположены бетонные плиты.

Фото: pixabay.com

Напомним, в начале июня текущего года компания проводила первый этап геотехнологических работ: забор материалов вокруг здания речного вокзала для получения ответа на вопрос, возможно ли на этом месте строительство высоток. Однако итоговый результат еще не получен. Специалисты продолжают исследовать грунт.

Работы по исследованию грунта будут проводиться в течение месяца. После их завершения специалисты перейдут к разработке и утверждению проекта новой постройки. А в конце текущего года планируется снос здания барнаульского речного вокзала.

Катунь24

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