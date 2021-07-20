Катунь24: В Алтайском крае продолжают заготавливать корма

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев рассказал о ходе полевых работ.

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По его словам, в крае активно продолжают заготавливать корма.

«В данный момент заготовлено 5,5 центнера кормовых единиц на условную голову скота. В запасе имеется 115 тысяч тонн сена и 379 тысяч тонн сенажа», — отметил министр.

Он добавил, что ожидается нормальная обеспеченность кормами. Также производители продолжают обрабатывать растения против сорняков, болезней и вредителей.

Напомним, что недавно в крае начался сбор раннеспелых сортов картофеля и овощей.

Катунь24