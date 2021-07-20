Катунь24: В Алтайском крае предполагаемого убийцу полицейского взяли под стражу

Напомним, 15 июля 2021 года в Барнауле обнаружили сгоревший автомобиль с телом полицейского внутри.

Фото: СК России по Алтайскому краю

По данным СК России по Алтайскому краю, 14 июля 2021 года участковый выехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба с целью отдать повестку 57-летнему мужчине. Днем 15 июля 2021 года тело правоохранителя с колотым ранением шеи и признаками термического поражения, а также сожженный автомобиль обнаружили в лесу недалеко от поселка.

Следователи оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Катунь24