Катунь24: Виктор Томенко поручил навести порядок с приемом детей в первые классы барнаульских школ

19 июля 2021 года данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании правительства Алтайского края.

Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко поручил навести порядок с приемом детей в первые классы барнаульских школ

По информации регионального правительства, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил губернатору края о сложной ситуации приема детей в первые классы в Барнауле. В микрорайонах Индустриального района не все дети смогли получить места в школах, закрепленных по прописке. Речь идет о школах № 137, 136 и 133, а также о школе № 98 в пригородном поселке Власиха.

«Порядка 390 детей, которые закреплены за этими школами, не получили места, поскольку количество претендующих на первые классы было сверх тех возможностей, которые эти школы могут принять. В настоящее время работа организована муниципалитетом так, что адрес закреплен не за одной конкретной школой, а несколько школ закреплено за адресами. Это общероссийская практика. Сегодня есть укомплектованность школ в соответствии с законодательными требованиями по приему детей во внеочередном, первоочередном, приоритетном порядке, приему младших братьев и сестер, и только потом принимают тех, кто закреплен по месту прописки. Поэтому детям, которые не могут пойти в школу во дворе своего дома, предложено пойти в другие школы», — объяснил Максим Костенко.

По его словам, из 390 детей, не распределенных за школами по месту проживания, 340 уже получили места в других школах. Во Власихе детям предоставлены места в школах № 118 и № 50. Также будет организован подвоз детей в школу № 50. В данный момент решается вопрос о предоставлении мест еще 50 школьникам.

Министр образования и науки Алтайского края отметил, что в 2021 году в первый класс пойдут 9,5 тысячи детей.

Виктор Томенко дал поручение министру внимательнее изучить ситуацию с предоставлением школьных мест первоклассникам.

«Пока я вижу большое возмущение и отсутствие внятной позиции и со стороны городских властей, и со стороны Министерства образования и науки. Большая часть первоначально возникших сложностей снята. Но надо поставить точку в этом вопросе. Все ребятишки в Барнауле должны пойти в первый класс, пойти в оптимально размещенные школы. Прислушаться надо к родителям там, где они говорят, что первокласснику нужно две дороги переходить или что-то такое. Посмотреть, как это всё должно работать, и успокоить эту ситуацию — задачу такую ставлю! Это, конечно, работа городских властей, но под вашим присмотром и общим руководством», — подчеркнул губернатор Алтайского края.

Катунь24