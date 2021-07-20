Катунь24: В Барнауле разработают новую схему движения общественного транспорта

Специалисты проведут научно-исследовательские работы по разработке проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения города Барнаула общественным транспортом. Контракт заключен с ООО «Центр Экономики Инфраструктуры».

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По информации городской мэрии, в ходе исследования будет проводиться сбор и обработка данных о состоянии транспортных услуг и обслуживания населения в городе. В том числе с использованием данных операторов сотовой связи, маршрутной сети, направлений и интенсивности автомобильных потоков. Также специалисты проведут опрос людей, касающийся транспортного обслуживания. Они определят потребность горожан в автобусном сообщении, вместимости автобусов и интервалах движения.

В данный момент подрядная организация уже приступила к сбору необходимых данных для проведения работы. Также ведется подготовка к монтажу оборудования для проведения обследования пассажиропотоков. В соответствии с муниципальным контрактом комплексная схема организации транспортного обслуживания населения будет представлена до конца февраля 2022 года.

Вопрос перехода на новую схему движения общественного транспорта будет рассмотрен с экспертами и общественностью Барнаула.

Катунь24