Катунь24: В Китае открыли самый большой в мире планетарий
Комплекс расположен в Шанхае. В первый день его посетили 6 тыс. человек.
Фото: pexels.com
По информации ТАСС, в день открытия с самого утра выстроилась огромная очередь. Внутрь посетители могли попасть только по предварительной записи. Все билеты были распроданы за несколько часов с начала продаж.
Планетарий расположен в зоне свободной торговли Линьган. Площадь главного здания занимает 38 тыс. кв. м., а весь комплекс – 58,6 тыс. кв. м.
Планетарий включает в себя исследовательский центр для молодежи и две общественные обсерватории. На выставке посетители могут увидеть около 70 фрагментов различных метеоритов, включая артефакты с Луны, Марса и астероида Веста. Также здесь можно заметить оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и ряда других ученых.
Основное здание планетария выполнено из трех сооружений, которые напоминают небесные тела: Окулус, перевернутый купол и сферу. Вместе они образуют гигантский астрономический инструмент для отслеживания времени на основании изменения света и тени.
Внешне планетарий напоминает большой космический корабль. Пешеходные дорожки похожи на линии галактической спирали. В здании также имеется телескоп.
Посетители шанхайского планетария имеют возможность окунуться в мир вселенной с помощью технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополнительной реальности.