Катунь24: В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию о нехватке кислорода в ковидных госпиталях

В ведомстве уточнили, что, несмотря на пеиодические аварии на заводах-поставщиках, дефицита кислорода сейчас в ковидных госпиталях края нет.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

С соответствующим запросом в региональное Министерство здравоохранения обратилась администрация паблика Barnaul 22. В социальных сетях появились сообщения грждан о серьезных поломках на двух алтайских заводах по производству кислорода. Авторы указывали, что часть больниц из-за этого перевели в режим ЧС, а кислород подавался только в отделения реанимации.

«Сегодня содействие в организации поставок медицинского кислорода из других субъектов оказывает Министерство промышленности и торговли России. В Алтайский край поставки осуществляются из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Также в регионе мобилизованы собственные производственные мощности — это АО «Алтайстройдеталь», АО «Алтайский Химпром». Таким образом, ежедневно в ковидные госпитали региона поступает 39 тонн кислорода для лечения пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией. Производители обещают нарастить объемы производства в случае увеличения потребности кислорода», — отметили в Министерстве здрвоохранения Алтайского края.

По данным оперштаба, на сегодняшний день, 18 июля 2021 года, доступ к кислороду имеют 3332 больничных места, а также приобретены более 900 кислородоконцентраторов. В течение недели ожидается поставка еще 100 кислородоконцентраторов, их направят в центральные районные больницы.

Катунь24