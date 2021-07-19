Катунь24: В Алтайском крае создали региональный штаб по газификации

Соответствующий документ, подписанный Виктором Томенко, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 15 июля 2021 года.

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По документу, основная задача новой системы: определить и создать лучшие механизмы подключения к природному газу населенных пунктов региона, в которых есть газовые сети. Для этого изучат отказы гражданам в подключении и выработают механизм проведения догазификации.

Региональный штаб будет состоять из представителей правительства Алтайского края, органов исполнительной власти, которые отвечают за организацию газоснабжения и газификацию, специалисты газоснабжающих организаций. Работу огранизации будет обеспечивать региональный Минстрой.

Катунь24