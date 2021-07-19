Катунь24: В Бийске легковушка столкнулась с пожарной машиной

ДТП произошло сегодня, 18 июля 2021 года.

Фото: instagram.com/drom_22_biysk

Машины столкнулись на перекрестке проспекте Ленина и переулка Кожевенного. Как сообщают в Instagram-аккаунте «Дром Новости Бийск», пожарная машина ехала с включенными проблесковыми маячками на красный свет. Второй участник аварии, легковой автомобиль, ехал на зеленй свет и не заметил машину.

По правилам дорожного движения, водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком могут отступать от требований правил. Однако для них есть оговорка: ехать на красный свет спецмашины могут только убедившись, что их пропускают остальные участники движения.

Катунь24