Катунь24: В Алтайском крае завершили флорентийскую мозаику для художественного музея

Колыванские мастера сдали своё изделие 13 июля 2021 года.

Фото: Минкультуры Алтайского края

«Это вторая грандиозная мозаика, автором идеи, форэскизов, эскизов и картона которой стал народный художник России, вице-президент Академии художеств Российской Федерации, наш земляк, Виктор Калинин», — отмечают в Минкультуре Алтайского края.

Мозаичное панно было выполнено на Колыванском камнерезном заводе из поделочных камней: яшмы, порфира, мрамора, кварцита и других. Размер составил 4х5,5 м. Работу назвали «Олень — золотые рога». Она будет украшать новое здание Художественного музея Алтайского края.

«Теперь, когда закончены обе мозаики, можно с уверенностью заявить, что эти две уникальные монументальные работы станут эксклюзивным украшением интерьера музея», — добавили в ведомстве.

Работой руководил художник завода Алексей Дорохов.

Катунь24