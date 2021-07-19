Катунь24: В Алтайском крае предложили провести ревизию водителей автобусов

С инициативой выступил Общероссийский народный фронт, опубликовав текст обращения к региональным властям в Instagram.

Фото: instagram.com/onf_22

По информации ОНФ, в 2021 году для Алтайского края планируют закупить 106 автобусов среднего и малого класса (ГАЗелей и ПАЗов) и два троллейбуса. На обновление автопарка для 24 муниципалитетов выделят 300 миллионов рублей.

«Даже в малых автобусах будет не менее 12 мест, а значит, управлять ими смогут только водители категории D. Кроме того, потребуется установка тахографов. Мы предлагаем краевому Минтрансу до объявления конкурсных процедур еще раз изучить кадровый состав водителей в тех муниципалитетах, куда планируется поставить транспорт, и с учетом этого формировать заказ. Возможно, закупить больше восьмиместных автобусов, которыми могут управлять водители категории В. Иначе может случиться так, что за руль некому будет сесть. Ведь на селе проблема старения и дефицита водителей категории D стоит особенно остро. К тому же, это позволит закупить больше транспорта и не тратиться на тахографы», — отметил руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.