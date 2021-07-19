Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили работников и ветеранов металлургической отрасли региона с профессиональным праздником

18 июля в России отмечается День металлурга. Поздравление от первых лиц региона опубликовано на офиицальном сайте Алтайского края.

Фото: altprom.info

Они отметили, что Алтайский край вносит большой вклад в укрепление научного и производственного потенциала отечественной металлургии. Сейчас в этой сфере в регионе трудится более 20 тысяч человек. Ряд предприятий — ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ОАО «Алтай-Кокс», Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон», АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» и другие — считаются ведущими в металлургии, а об их продукции знают за пределами Алтайского края.

«Несмотря на все сегодняшние трудности, предприятия металлургической отрасли продолжают стабильно работать, находят новых партнеров и новые рынки сбыта продукции, занимаются модернизацией производства. В этот праздничный день мы благодарим всех металлургов, ветеранов отрасли за огромный вклад в развитие экономики Алтайского края. Примите пожелания семейного счастья, новых трудовых побед и достижений, удачи. Крепкого здоровья вам и вашим близким!» — отметили в поздравлении губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.

Катунь24