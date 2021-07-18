Катунь24: В Алтайском крае 54 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

При этом лидирует Барнаул, здесь высшие результаты получили 27 человек.

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Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования и науки края Максим Костенко.

По его словам, в этом году меньше процент детей, не преодолевших пороговых значений, а по некоторым предметам отмечается рост средних баллов. Также в крае уменьшилось количество зафиксированных нарушений на экзамене: их восемь, притом что в прошлом году было 13 (из них шесть человек поймали со шпаргалками).

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