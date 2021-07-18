Катунь24: В Олимпийской деревне Токио выявили первый случай заражения коронавирусом
Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет игр.
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Отмечается, что положительный результат теста на COVID-19 получил член иностранной сборной. Гражданство, пол и возраст заболевшего не раскрываются.
Отметим, через шесть дней в Токио начнутся летние Олимпийские игры. Предполагается, что они должны стать самыми масштабными по числу видов спорта – 33 и категориям – 339. В играх примут участие 19 тысяч спортсменов и 41 тысяча сопровождающих.
Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков.