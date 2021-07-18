ГОРНЯК22 18.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае главу сельсовета осудят за присвоение зарплаты кочегара

Горняк22
8 часов Ago

Во время предварительного следствия чиновник от показаний отказался.

Фото: pixabay.com

Осенью 2018 года глава одного из сельсоветов Калманского района трудоустроил на должность кочегара местного жителя, но фактически кочегар свою работу не выполнял. Зарплату, которую перечисляли работнику на банковскую карту, чиновник забирал себе. За три месяца обвиняемый присвоил большее 27 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному образованию.

Для возмещения ущерба следователь наложил арест на автомобили главы. Уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24

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