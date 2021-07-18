Катунь24: В Алтайском крае главу сельсовета осудят за присвоение зарплаты кочегара

Во время предварительного следствия чиновник от показаний отказался.

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Осенью 2018 года глава одного из сельсоветов Калманского района трудоустроил на должность кочегара местного жителя, но фактически кочегар свою работу не выполнял. Зарплату, которую перечисляли работнику на банковскую карту, чиновник забирал себе. За три месяца обвиняемый присвоил большее 27 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному образованию.

Для возмещения ущерба следователь наложил арест на автомобили главы. Уголовное дело направили в суд, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24