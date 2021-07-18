ГОРНЯК22 18.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Восемь человек поймали со шпаргалками на ЕГЭ в Алтайском крае

Горняк22
8 часов Ago

Пересдать экзамен они смогут лишь в 2022 году.

Фото: pixabay.com

Об этом рассказал министа образования и науки Алтайского края Максим Костенко во время пресс-конференции. По его словам, в прошлом году аналогичных нарушений было 13.

«Каждый год мы обращаемся к родителям и ребятам: не нужно иметь никаких лишних предметов и подсказок», — напомнил Максим Костенко, добавив, что нарушения выявили ситуационные центры, которые следят за экзаменом в онлайн-режиме.

Теперь пересдавать экзамен выпускники смогут только в следующем году. Результаты их ЕГЭ аннулируются.

Катунь24

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