ГОРНЯК22 17.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле без горячей воды останутся почти 174 тысячи барнаульцев

Горняк22
3 часа Ago

С 19 июля по 5 августа специалисты СГК будут искать и ремонтировать слабые места на трубопроводах в контуре ТЭЦ-2.

Фото: pixabay.com

Также в этот период на ТЭЦ-2 установят механизм, который уже следующим летом позволит провести ремонт теплосетей так же, как в этом году провели в контуре ТЭЦ-3, — по магистралям. С помощью этого будут сокращены сроки работ как минимум на три дня.

Как сообщает городская администрация, работниками будет обследовано около 610 км теплосетей. Это будет заключительный этап опрессовки.

Катунь24

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