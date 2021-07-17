Катунь24: Власти рассказали, будет ли развиваться движение КВН в Алтайском крае

Возрождать закрывшуюся официальную лигу «КВН-Алтай» не будут.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Власти рассказали, будет ли развиваться движение КВН в Алтайском крае

Развивать планируют любительскую Барнаульскую лигу. Под её эгидой осенью запустят очередную школу КВН.

Об этом на пресс-конференции рассказала начальник Управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития края Екатерина Четошникова.

Екатерина Четошникова также отметила, что в период пандемии именно Барнаульская лига проводила игры в онлайн-формате. Также принято решение организовать Кубок губернатора, а победителя сезона отправить в Сочи на Международный фестиваль команд Клуба веселых и находчивых.

«Барнаульская лига уже 19-й сезон работает. Безусловно, мы в тесном взаимодействии с городской администрацией с точки зрения интеграций организационных, финансовых и разных других ресурсов выстраиваем работу в Алтайском крае с учётом потребностей всех сторон, всех участников этого движения, чтобы у нас достаточно системно выстраивалась поддержка КВН-движения Алтайского края», — отметила Екатерина Четошникова.

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