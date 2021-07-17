Катунь24: В поселках Спутник и Авиатор продолжают ремонт дорог по нацпроекту

МБУ «Автодорстрой» Барнаула проводит капитальный ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает городская администрация.

Фото: Официальный сайт Барнаула

Бригады подрядчика работают одновременно на пяти участках дорог. В рамках целевого субсидирования будут капитально отремонтированы улицы Смородиновая (в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной), Малиновая (от Соловьиной до Декоративной), Малиновая 1 (от Кедровой до Смоленской), Авиаторов (от Декоративной до Малиновой 2-й ), Смоленская (от Малиновой 1-й до Малиновой 2-й). Общая площадь капремонта составляет около 27 тыс. кв. м.

Дорожники завершили работы по укладке верхнего слоя горячего асфальтобетона на участках улиц Смородиновой и Смоленской. Сейчас эти дороги на завершающей стадии ремонта.

На улицах Авиаторов, Малиновой и Малиновой 1-й устанавливают бортовой камень, ведется устройство тротуаров и остановочной площадки.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.

В настоящее время подрядные организации ведут работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 15 объектах. Кроме названных пяти участков, в пригороде ремонтируют улицы Кедровую, Дружбы, Малиновую 2-ю.

Продолжается реконструкция мостов через реку Власиху на улице Мамонтова и через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. Ведется строительство дороги по проезду Северному Власихинскому. Ремонт продолжается на Змеиногорском и Павловском трактах, улице Кулагина, дороге (спуске) на улице Понтонный Мост.

Как рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, уже завершен ремонт дорог на улице Парфенова и ул. Горнолыжной, в ближайшее время эти объекты будут сданы.

Скоро к ремонту приступят на участках улиц Шумакова, Взлетной, Соловьиной, Декоративной, Ползунова и Геодезической.

Всего в 2021 году в Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтно-строительные работы запланированы на 23 объектах общей протяженностью 27,97 км. После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включенных в нацпроект, должна увеличиться с 71,4 % до 73,4 %.

Общий объем средств на реализацию национального проекта в 2021 году (с учетом выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения) составит 907,2 млн рублей, из них 681,7 млн рублей из краевого бюджета и 225,5 млн рублей — из бюджета города.

Катунь24