Катунь24: В Новосибирске мужчина избил во дворе 10-летнего школьника
Драку удалось снять на видео очевидцам.
Фото: Следком по Новосибирской области
Вечером 14 июля 2021 года в новосибирском посёлке Краснообск во дворе дома мужчина схватил 10-летнего школьника и сильно ударил его рукой по голове. Ребёнок от удара упал на землю. Поводом для драки стала ссора мальчика с сыном мужчины.
Сейчас следователи и полицейские устанавливают круг очевидцев и выясняют все обстоятельства произошедшего. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Побои», сообщили в областном Следкоме.