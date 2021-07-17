Катунь24: В Новосибирске мужчина избил во дворе 10-летнего школьника

Драку удалось снять на видео очевидцам.

Фото: Следком по Новосибирской области

Вечером 14 июля 2021 года в новосибирском посёлке Краснообск во дворе дома мужчина схватил 10-летнего школьника и сильно ударил его рукой по голове. Ребёнок от удара упал на землю. Поводом для драки стала ссора мальчика с сыном мужчины.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают круг очевидцев и выясняют все обстоятельства произошедшего. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Побои», сообщили в областном Следкоме.

Катунь24