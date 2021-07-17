Катунь24: В алтайском вузе потребуют сертификаты о вакцинации при заселении в общежитие
Об этом сообщили на официальном сайте Алтайского государственного медицинского университета.
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«При подготовке к новому учебному году студентам необходимо пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по месту своего пребывания. При заселении в общежития АГМУ необходимо представить сертификат о вакцинации от COVID-19», — говорится в обращении к студентам.
В других вузах региона вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нет в планах.
По данным ТАСС, в Алтайском государственном университете решение об обязательной прививке принимать пока что не планируют.
«Мы информируем учащихся о вакцинации и предоставляем такие возможности — в вузе действует пункт вакцинации. Все желающие сотрудники и студенты могут записаться и сделать прививку. Сейчас мы требуем только ПЦР-тест от иностранных студентов, так же как и от всех россиян, вернувшихся из-за границы», — цитирует ТАСС пресс-службу АлтГУ.
В Алтайском государственном техническом университете уточнили ТАСС, что у них есть предписание ректора с рекомендациями сделать прививку. Обязательная вакцинация введена только для преподавателей.