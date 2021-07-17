Катунь24: В Алтайском крае будут делать идеальные пельмени

Продукция будет изготавливаться с помощью фотосепараторов.

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Новый способ сортировки пельменей создали специалисты компании «СиСорт» совместно с акционерным обществом «Аби Продакт». Для этого они протестировали фотосепараторы на 3D-моделях пельменей. Это сделали исходя из специфичности продукта при сортировке.

«В результате специалисты получили пельмени правильной формы, без лишних кусочков мяса и теста», — сообщают в Алтайском центре кластерного развития.

Наращивать темпы производства, улучшать и модернизировать пищевое оборудование помогает совместная работа отечественных машиностроителей и производителей пищевых продуктов.

Фотосепаратор — оборудование, позволяющее отсортировать любой сыпучий материал, основываясь на таком физическом свойстве тела, как цвет. Для анализа объектов применяются как монохромные камеры (CCD, CMOS), так и цветные.

Катунь24