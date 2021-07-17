Катунь24: Власти Барнаула решили не строить планетарий около речного вокзала

Участок по адресу: улица Приречная, 16 стал территорией общего пользования.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Власти Барнаула решили не строить планетарий около речного вокзала

Напомним, с инициативой по благоустройству территории на улице Приречной, 16, по данным официального сайта Барнаула, в администрацию обратились представители Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России А. А. Кишицкого. Данную территорию планируют благоустроить на средства предпринимателей под кураторством Алтайской торгово-промышленной палаты и администрации Центрального района.

3 июля 2021 года территорию будущего сквера посетили мэр Барнаула Вячеслав Франк, депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов, депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов и первый заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Панченко.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула внёс корректировки в проект планировки территории туркластера «Барнаул – горнозаводской город». В частности, было изменено назначение участка по адресу: улица Приречная, 16 – он перешел в статус территории общего пользования. Соответственно, городская мэрия отказалась от первоначальной идеи строительства планетария рядом с речным вокзалом.

Катунь24