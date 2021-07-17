Катунь24: В Троицком районе Алтайского края строят школу за 250 млн рублей

В ней смогут получать образование 140 детей.

Фото: Минобрнауки Алтайского края

В разных частях здания одновременно ведут строительство, облицовку и внутреннюю отделку, сообщает Минобрнауки.

«Приятно наблюдать, что строительство нового здания школы идёт полным ходом. Очень надеемся, что в следующем году будем учить детей в новой школе», — отметил директор Заводской школы Любовь Черницына.

В ведомстве подчеркнули, что на первом этаже разместят кабинеты физики, астрономии, русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка, начальные классы, медицинский блок, мастерскую со столярной и слесарной, столовую, спортивный зал, душевые и санузлы. На втором будут оборудованы кабинеты химии, биологии, математики, основ безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуры, музыки и пения, географии, информатики, а также кабинет кулинарии и домоводства, мастерскую по технологии и обработке тканей, читальный и актовый залы.

Кроме того, в школе будет организована столовая и пищеблок. Вдобавок обустроят модульную котельную, склад под уголь и овощехранилище.

Катунь24