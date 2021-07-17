Катунь24: В Алтайском крае пенсионерка убила подругу

Женщина полностью признала вину.

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По данным СК РФ по Алтайскому краю, в мае 2021 года женщины распивали спиртные напитки. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В пылу эмоций 61-летняя женщина ударила ножом свою знакомую в область бедра, повредив артерию. 71-летнюю потерпевшую доставили в медицинское учреждение, где она скончалась от кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.

Катунь24